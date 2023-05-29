في ظرف يومين.. الدرك يُطيح بخمسة أشخاص قتلوا كهلا في باتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصبات ولاية باتنة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة من توقيف المشتبه فيهم المتورطين في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن الجريمة وقعت بتاريخ 23 ماي 2023، وراح ضحيتها المرحوم البالغ من العمر 58 سنة. وجد متوفي حوالي الساعة منتصف النهار بمنزله العائلي بمشتة جرياط بلدية القصبات في باتنة.

أين تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصبات باتنة، على إثر تلقي بلاغ يفيد بوجود الضحية المتوفي. حيث تبيّن للوهلة الأولى أن الوفاة هي جريمة قتل أين تم إحاطة مسرح الجريمة وإجراء المعاينات اللازمة من طرف أفراد الشرطة التقنية للدرك الوطني. مع الإستعانة بالطبيب المناوب بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية القصبات من أجل معاينة جثة الضحية في عين المكان.

ومواصلة للإجراءات تبيّن تعرض منزل الضحية لعملية سرقة طالت مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 1270 أورو. بالإضافة كذلك إلى سوارين بلاكيور وخاتم فضي وسلسلة فضية.

بعد تكثيف التحريات والتعمق في التحقيق تم اكتشاف مخطط الجريمة والتوصل إلى المتورطين. ويتعلق الأمر بخمسة مشتبه فيهم تورطوا في الجريمة من ولاية باتنة، ثلاثة منهم قاموا باقتحام المنزل ويتعلق الأمر ب”ل ص 22 سنة” و”ب ج 21 سنة”. “ب س 30 سنة” إى جانب قيام المشتبه فيه “ب ح 30 سنة” بتأمين المكان. في حين تورط المشتبه فيه “ب هـ 25 سنة” بالتستر على الجريمة.

مواصلة للتحقيق تم تفتيش منزل المشتبه فيهم، أين مكنت العملية من إسترجاع مبلغ اولي قدروه 500 أورو. ثم استرجاع مبلغ ثاني قدره 720 اورو و25 ريال.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام نيابة محكمة نقاوس بباتنة أمس. إلى جانب فتح تحقيق آخر بخصوص الأقراص المهلوسة والكيف المعالج المحجوزة لدى المشتبه فيه المسمى (ب س 30 سنة).

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