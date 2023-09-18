في ظرف 24 ساعة.. ارتفاع رهيب لـ100 أورو في “السكوار”

عرفت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا غير مسبوق وفي وقت وجيز بالسوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22700 دينار جزائري للشراء و22900 دينارا للبيع.

ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرار في “السكوار”، حيث وقف عند 21200 دينار جزائري للبيع ومقابل 21000 دينار جزائري للشراء.

كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15000 دينارا جزائريا للبيع و 15200 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25900 دينار جزائري للبيع، و 25700 دينار جزائري للشراء.

بعد قرار المركزي الأوروبي المفاجئ.. الأورو يتراجع

تراجع سعر صرف الأورو في تعاملات، الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي المفاجئ للأسواق برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”، تراجع سعر صرف الأورو، بنسبة 0.39% إلى 1.0688 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% إلى 105.1150 نقطة،

وخالف المركزي الأوروبي توقعات المحللين ورفع معدلات الفائدة في اجتماعه اليوم، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5%. في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.

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