في ظرف 9 أشهر.. إرتفاع جنوني في قيمة شايبي السوقية

يشهد مستوى الدولي الجزائري بنادي تولوز، فارس شايبي، نسقا تساعديا هذا الموسم، ساهم في تطور القيمة السوقية للاعب في ظرف 9 أشهر.

ومنذ 22 جوان 2022، لغاية مواجهة الخضر ضد النيجر، أمس الإثنين، يكون اللاعب شايبي قد خاض 31 مواجهة هذا الموسم.

وسجل شايبي مع فريقه تولوز 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتمريرة حاسمة مع المنتخب الوطني.

وحسب موقع “ترانسفرماركت“، فقد إرتفعت القيمة السوقية للاعب الخضر شايبي، منذ جوان 2022، لغاية مارس 2023، من 50 ألف أورو إلى 10 ملايين أورو.