قناة النهار في ظل ارتفاع حوادث المرور.. أصحاب مراكز تكوين السائقين يطالبون بإلزامية التكوين بقلم النهار أونلاين نشر في 29 سبتمبر 2022 - 21:42 شارك غرِّد أرسل 44 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iFhOB اقرأ أيضا حليمة.. خويا قتـ.لو واحد سكران.. دخل فيه وهرب قناة النهار 14 سبتمبر أمطار تتعدى 40 ملم وأجواء باردة بداية من الأحد أخبار الجزائر 24 سبتمبر الطارف: الحرائق الأخيرة تعيد مشروع الحاجة عائشة إلى نقطة الصفر بالقالة قناة النهار 19 سبتمبر تصرفات أبنائي العدائية ولات تبهدلني قدام الناس..والسبب باباهم قناة النهار 20 سبتمبر طالع هابط: سكان حي الرملة بتسمسيلت يتفاجئون بتحويل مشروع مدرسة من طرف مقاول ويطالبون السلطات بالتدخل قناة النهار 22 سبتمبر دلال خير: طفل أصيب بإعوجاج العمود الفقري في حادث منزلي عجزت العائلة من تأمين تكاليف العلاج قناة النهار 16 سبتمبر جزائريون: طريقة سهلة وممتعة لتعلم اللغة الإنجليزية قناة النهار 12 سبتمبر تربية الأفاعي.. النسور والحيوانات النادرة تستهوي الشباب قناة النهار 24 سبتمبر النوي يحمل مسؤولية حوادث المرور المميتة بفوكة لمسؤولي ولاية تيبازة ويطالبهم بإيجاد حلول سريعة قناة النهار 18 سبتمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدعو ملك البحرين لحضور القمة العربية قناة النهار 15 سبتمبر