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قناة النهار

في ظل ارتفاع حوادث المرور.. أصحاب مراكز تكوين السائقين يطالبون بإلزامية التكوين

بقلم النهار أونلاين
في ظل ارتفاع حوادث المرور.. أصحاب مراكز تكوين السائقين يطالبون بإلزامية التكوين
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