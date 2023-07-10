في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. الحماية المدنية تدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية

على إثر الارتفاع المسجل في درجات الحرارة بأغلب ولايات الوطن، دعت مصالح الحماية المدنية, اليوم الاثنين في بيان لها, المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية.

وفي هذا الإطار, أكدت ذات المصالح على ضرورة “توخي الحذر و اتباع الإجراءات الوقائية. لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر و كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية”. داعية في إلى “عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال”.

كما حثت على “تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة, إلا عند الضرورة. حيث يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من النهار, البقاء تحت الظل قدر المستطاع. استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية. إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها”.

وفي ذات السياق, شددت ذات المصالح على أنه, في حالة ما إذا تطلب الأمر الخروج. فيجب “ارتداء قبعة, ملابس خفيفة (القطن) ويفضل أن تكون فاتحة اللون. ناهيك عن الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل”.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية أيضا إلى “عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات. تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة, البستنة, والحرف الأخرى). إعطاء الماء بانتظام إلى الأشخاص المسنين والأطفال والمرضى”.

أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي. أكد البيان أنه “من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة”.

كما طالبت ذات المصالح بتجنب السباحة في المسطحات المائية (السدود, البرك المائية, الأحواض). وفي الشواطئ الممنوعة للسباحة, فيما يتوجب على الراغبين في التوجه إلى المساحات الغابية. تفادي إحداث أي شيء قد يتسبب في نشوب حرائق”.

وخلص البيان إلى أن الحماية المدنية تضع الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين. للإبلاغ عن أي خطر مع تحديد طبيعته والعنوان بالضبط من أجل ضمان تدخل سريع وفعال.