في ظل الحملة الشرسة التي يواجهها.. بونجاح يتضامن مع عطال

تضامن مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، مع زميله يوسف عطال، جراء الحملة الشرسة التي يعاني منها اللاعب بعد تضامنه مع فلسطين.

ونشر مهاجم الخضر، عبر خاصية ستوري حسابع على الأنستغرام، أمس الخميس، صورة ليوسف عطال من مباراة الرأس الأخضر الودية.

وأرفقها بآية من سورة البقرة:”وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ”، وعبر بغداد تضامنه مع عطال بعبارة:”كل الدعم لأخي يوسف”.

وللإشارة، قررت إدارة نادي نيس الفرنسي إحالة عطال لجلسة استماع، وتم ايقافه إلى إشعار آخر.