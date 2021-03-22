في ظل الشائعات.. نجوم الخضر يؤكدون أنهم عائلة واحدة

الرياضة
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في ظل الشائعات.. نجوم الخضر يؤكدون أنهم عائلة واحدة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رد نجوم المُنتخب الوطني بطريقتهم الخاصة على الشائعات التي تُحيط بمُستقبل الناخب الوطني “جمال بلماضي” في الآونة الآخيرة.

بن سبعيني قال لحظة وصوله لأرض الوطن أمسية اليوم الإثنين للتلفزيون العمومي:””توحشت الأجواء في المنتخب الوطني وتوحشت زملائي خاصة وأننا عائلة واحدة”.

وأضاف:”هناك بعض الفرق لم تسمح للاعبيها بالتواجد في زامبيا لكن في النهاية نحن هنا ويجب التحضير بشكل جيد”.

هذا كما سار زميله “أيوب عبد اللاوي” على نفس النهج عندما قال:”سُعداء دائما بالتواجد هنا في الجزائر خاصة وأن الالتحاق بالمنتخب الوطني يُمثل شيئ خاص لكل اللاعبين”.

وختم:”الأجواء دائما ماتكون رائعة بين عناصر الخضر والأهم من ذلك هو الخروج بنتيجتين ايجابيتين ضد زامبيا وبوتسوانا”.


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