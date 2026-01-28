في ظل العاصفة القوية.. OOREDOO تصدر بيانا هاما

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، منذ أمس الثلاثاء، من هبوب رياح جد قوية صنفتها ضمن منخفض جوي قوي وعاصفة. وفي ظل هذه التقلبات الجوية، دعا متعامل الهاتف النقال أريد OOREDOO المواطنين إلى مضاعفة الحيطة والحذر.

ومن بين الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها أثناء هبوب الرياح القوية البقاء في الأماكن المغطاة. وتجنب الأشجار والمنصات العالية، إغلاق النوافذ الأبواب، تثبيت الأشياء الخارجية. وكذا متابعة التحذيرات الجوية الابتعاد عن الأماكن الخطرة.

ووضعت أريد أرقام طارئة رقم النجدة 14، الرقم الأخضر 1021 تحت تصرف المواطنين من أجل أي طارئ.

وتعيش الجزائر وضعية جوية استثنائية، حيث تشهد ولايات شمال البلاد، رياح قوية تتعدى 120 كلم/ سا، أمواج جد جد عالية. حيث صنفت مصالح الأرصاد الجوية، هذه الرياح ضمن منخفض جوي قوي وعاصفة.

وكشف بوعلام سايح مختص في التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح للنهار، أن قوة الرياح ستزداد ابتداء من الظهيرة على المناطق الغربية والوسطى والشرقية. وهذا بداية من الثانية زوالا إلى غاية التاسعة ليلا على الوسطى و الغربية. ومن السابعة مساء إلى صبيحة يوم غد في المناطق الشرقية.

كما ستكون الرياح أكثر قوة بداية من الليلة لتتراجع شدتها وتعود الى الصعود بداية من يوم غد الخميس.

وعن وضعية البحر، فقال سايح، ان الرياح سترفع الأمواج من 5 إلى ما يفوق 10 أمتار على كل السواحل الوطنية انطلاقا من المرسى بن مهيدي إلى القالة.