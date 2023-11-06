في ظل المنافسة الشديدة بالجزائر.. تجارب آداء مُذهلة لسيارة Fiat 500x

إشتدت المنافسة بين علامات السيارات في الجزائر، مع فتح سوق الإستيراد وكذا التصنيع، ودخول عدة علامات على غرار FIAT وGeely وChery وDFSK وغيرها، في إنتظار دخول علامات أخرى خلال السنة المقبلة.

وبالنظر للمميزات التي تتوفر في السيارات الجديدة، لن تكون المنافسة سهلة بين وكلاء إستيراد وتصنيع السيارات في الجزائر.

حصة toutes options والتي تعرض على تلفزيون “النهار”، قدمت تجربة أداء سيارة Fiat 500x بمحرك 1.4 تيربو. حيث قامت برحلة من الجزائر العاصمة إلى سطيف وبرج بوعريريج لمعرفة مميزات السيارة.

وجرب مقدم الحصة، الصحفي محمد شوقي علاك، نظام المساعدة على القيادة والذي يتم تفعيله بالضغط على زر صغير بلوحة القيادة. ولاحظ السائق أن السيارة تقوم بتعديل المسار دون لمس المقود وشاهد نتيجة رائعة.

بالإضافة إلى نظام يذكر السائق بوضع يديه على المقود، في حال شعر السائق بالنعاس أو التعب خصوصا في المسافات الطويلة. وكذا نظام الأمان الذي يراقب ضغط العجلات.

وبخصوص إستهلاك البنزين، لاحظ السائق أن الإستهلاك متوسط، حسب درجات السرعة التي يسير بها السائق. كما أن المحرك لا يتعب مع تزايد السرعة وحركة السيارة تتم بكل سهولة.

وأشار محمد شوقي علاك، إلى أن سيارة Fiat 500x، تمكن السائق من رفع المقعد إذا كان قصيرا، كما توفر نظام تحريك المقود إلى الأسفل والأعلى وهو ما يساعد خاصة الفئة النسوية على القيادة بأريحية.