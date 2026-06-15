في ظل تجند الفرق العاملة..تحقيق تقدم هام بأشغال الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية

تتواصل أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين عنابة، سوق أهراس. تبسة وبلاد الحدبة بوتيرة متسارعة عبر مختلف المقاطع. في ظل تجند الفرق العاملة ليلا ونهارا بنظام المناوبات المتعاقبة لضمان استمرارية العمل واحترام الآجال المحددة. -حسب بيان لوزارة الأشغال العمومية-.

فعلى مستوى المقطع الشمالي الرابط بين عنابة وبوشقوف، -يضيف البيان- تتواصل أشغال وضع السكة الحديدية بوتيرة متسارعة. مع تحقيق تقدم هام في مختلف العمليات المرتبطة بها.

أما بالمقطع الأوسط بين بوشقوف والدريعة، الممتد على طول 121 كيلومترا، فتشهد الورشات نشاطا مكثفا على مدار الساعة. سواء خلال الفترة النهارية أو الليلية، حيث تتواصل أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت الفنية الكبرى. بالتوازي مع الانطلاق في وضع الكمرات المعدنية للجسور والتقدم المتواصل في أشغال حفر الأنفاق. وسط تجنيد معتبر للوسائل البشرية والمادية.

وبمقطع الدريعة - وادي الكبريت على مسافة 30 كيلومترا، تتواصل الأشغال المكثفة على مستوى الخط الاجتنابي لمدينة مداوروش، إلى جانب التقدم الملحوظ المسجل في أشغال وضع السكة الحديدية.

فيما يعرف الخط الاجتنابي لتبسة وتنوكلة تقدما معتبرا في أشغال وضع السكة الحديدية، بالتزامن مع قرب استكمال الأشغال الأخيرة للجسرين الكبيرين اللذين يشكلان إحدى أهم وأعقد المنشآت الفنية بالمشروع.

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