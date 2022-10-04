في ظل تراجع مستواه.. هالاند يُشيد بمحرز

آشاد النجم الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، بزميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز.

حيث قال، هالاند، في تصريحات لإذاعة “سوبر سبورت” الجنوب إفريقية:”أعتقد أن أشرف حكيمي، ورياض محرز من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين زاملتهم”.

أما عن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم، قال:”لعبت ضد ليفربول، لذا فإن ساديو ماني لاعب جيد جدًا، ومحمد صلاح أيضا، فهو مذهل، وكذلك كاليدو كوليبالي”.

وتأتي هاته التصريحات في ظل تراجع مستوى النجم الدولي الجزائري خلال بداية الموسم الحالي.