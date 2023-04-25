في ظل تضاؤل نسبة تساقط الأمطار بـ2050.. الاستعانة بمياه البحر

قال مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك سفيان زعميش إن في آفاق 2050، ستتضاءل نسبة التساقط بالجزائر وشمال إفريقيا إلى 20 بالمائة. داعيا إلى ضرورة وضع مخطط ناجع يسمح باجتناب أي كارثة تخص تزويد المواطنين بالماء الشروب.

كما أشار زعميش للإذاعة الوطنية، إلى أن كخطوة استباقية، الجزائر عمّمت خطة إستراتيجية لاستثمار تحلية مياه البحر. وهذا على مستوى الشريط الساحلي الكبير، “تماماً كما هو حاصل في العالم الذي يستوعب 21 ألف محطة لتحلية مياه البحر”.

في حين، ركّز زعميش على أنّ محطات تحلية البحر مكلّفة ماليًا. قائلا “فالمتر المكعب الواحد يكلّف من 0.65 إلى 0.85 دولاراً (91 إلى 120 دينارًا) للمتر المكعب الواحد”. و”هو ما فرض على الشركة الجزائرية للطاقة استخدام أجهزة تكفل خفض استهلاك الطاقة إلى النصف”.

كما أكد المتحدث ذاته، أن الشعب الجزائري واعِ بقيمة الحفاظ على الموارد المائية. وسط تطلع لتحقيق تحديات تحقيق الأمن المائي في آفاق 2030، والوصول إلى اكتساب الجزائر للخبرة اللازمة.