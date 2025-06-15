في ظل تفنيد الشائعات.. بن ناصر يحل بقطر !

وصل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، حسب وسائل الإعلام الفرنسية وعدد من الإعلاميين الرياضيين أبرزهم Santi Aouna بموقع “فوت ميركاتو” و الصحفي الايطالي الشهير Fabrizio Romano‎ .

وكشفت المصادر ذاتها، أن اسماعيل بن ناصر وصل الدوحة من اجل الشروع في برنامج علاجي يدوم أسبوعين للتخلص من اصابته، بمركز “أسبيتار” الذي يعتبر أحد أكبر وأشهر المصحات الرياضية في العالم.

كما فندت نفس المصادر، إلتحاق بن ناصر بنادي الدحيل القطري، الذي يشرف عليه الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت خلال الساعات القليلة الماضية التحاق “إسما” بفريق الدحيل، قبل أن تفند الأخبار و تتأكد بأنها “FAKE NEYS”.

إلى جانب ذلك، قال الصحفي الإيطالي Fabrizio Romano‎ ، في منشور له على صفحته الرسمية على منصة “إكس”، اليوم الاحد، أن إدارة أولمبيك مارسيليا ترغب بشدة في الإبقاء على بن ناصر ضمن صفوف الفريق، رغم كثرة الشائعات والأخبار التي وصفها بـ “الغير دقيقة”.

وأضاف أن نادي “لوام” يتفاوض مع نادي ميلان الايطالي الذي يملك عقد اللاعب، من اجل الصفقة، مشيرا إلى أن العقبة الوحيدة تتمثل في الراتب المرتفع للجزائري الذي يعد نقطة خلال و تحد في المفاوضات.