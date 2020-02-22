في ظل شح الأمطار.. وزارة الموارد المائية تبحث إجراء استرجاع المياه

يترأس وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بعد غد الإثنين، بمركز التكوين التابع لمؤسسة الجزائرية للمياه بالشراربة، لقاء وطني يجمع كل الإطارات المركزية والمحلية للقطاع، إضافة الى كل مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه.

وحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، سترتكز أشغال اللقاء أساسا حول تطبيق ورقة طريق قطاع الموارد المائية لسنة 2020، المنبثقة من مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه.

وذلك لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الأخيرة خلال اجتماع الحكومة بالولاة.

كما سيتم التطرق خلال اجتماع إطارات قطاع الموارد المائية لعدد من الإجراءات المسجلة في أجندة 2020، مع ضرورة تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل أساسا في تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان النفاذ للمياه، عبر كامل التراب الوطني ولكل المواطنين، وكذا الاستجابة لكل انشغالات المستخدمين.

وخلال هذه المناسبة، سيشارك الوزير الحاضرين أفكاره ومنهجيته في العمل، التي تخص تحديد الأهداف ومؤشرات الكفاءة الفردية والجماعية، خاصة فيما يتعلق بتطوير أداء شبكة توزيع المياه.

وهذا من خلال الحد من تسربات المياه والتوصيلات العشوائية.

هذا الإجراء سيمكن من استرجاع كميات كبيرة من المياه، والتي تعد مورداً ثميناً، خاصة في ظل الظروف الحالية، والتي تعرف نقصا في تساقط الامطار.

كما سيتم تقييم الاجراءات المعمول بها حاليا، وذلك لضمان توزيع أحسن للمياه خلال شهر رمضان المقبل، وخلال موسم الاصطياف.

مع العمل على القضاء على الاختلالات المسجلة في السابق.

كما سيتم دعوة كافة المتعاملين الناشطين في مجال الخدمة العمومية للمياه خلال هاته المناسبة، لتجنيد جميع وسائل التدخل اللازمة، تعزيز المداومة، اعادة توزيع العمال والموظفين حسب الحاجة، التخطيط المسبق للعطل السنوية مع ضمان تواجد المسؤولين وأعوان التدخل وذلك لضمان استمرار الخدمة العمومية.