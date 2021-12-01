في ظل صمت الوزارة والفاف.. إدارة الشبيبة تبدي قلقها بخصوص وضعية الفريق

عبّرت إدارة شبيبة القبائل، عن قلقها، للوضعية التي يعيشها الفريق منذ عودتهم من سوازيلاندا، في ظل صمت وزارة الشباب والرياضية، والفاف.

ونشرت إدارة الشبيبة، بيان، أبدت من خلاله استيائها الشديد، اتجاه وزارة الشباب والر ياضة، والاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويأتي هذا بالنظر لعدم رد الوزارة، والفاف، على طلب الشبيبة، بتخصيص مكان لتدرب الفريق خلال فترة الحجر الصحي.

كما عبر مسؤولو الشبيبة، عن نيتهم في الاستنجاد مباشرة برئيس الجمهورية، من أجل حل مشكل الفريق قبل فوات الآوان.

يذكر أن بعثة الفريق منذ يوم الإثنين للحجر الصحي، ومنع اللاعبين من التدرب، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظرهم.