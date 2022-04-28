في ظل صيامه عن التهديف.. بونجاح يؤدي مناسك العمرة

أدى النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري، بغداد بونجاح، مناسك العمرة.

رأس الحربة استغل انتهاء مُشاركة فريقه في دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أسيا الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية.

حيث قام بمناسك العمرة رفقة بعض مُقربيه كما نشر صورة له أمام الكعبة الشريفة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

كما يعيش ابن ولاية وهران فترة صعبة منذ مدة طويلة في ظل عجزه عن التهديف مع السد.