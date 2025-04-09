قناة النهار في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح ! بقلم قناة النهار نشر في 09 أفريل 2025 - 11:43 شارك غرِّد أرسل 175 0 في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BwHxW اقرأ أيضا سوق أهراس / تدخل فرق الغطس أثناء عملية البحث على الغريق بسد واد جدرة قناة النهار 05 أفريل شاهد..الفانتازيا تصنع جو إستثنائي أمام مقر النهار قناة النهار 01 أفريل الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر قناة النهار 31 مارس أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب قناة النهار 09 أفريل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال و وزير الإتصال في زيارة معايدة لمجمع النهار قناة النهار 01 أفريل صريح جدا / صيام أيام الصابرين عند الجزائريين .. فضل كبير وأجر عظيم قناة النهار 03 أفريل شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك قناة النهار 31 مارس