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قناة النهار

في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح !

بقلم قناة النهار
في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح !
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في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح !

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