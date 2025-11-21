في ظل موجة البرد.. نفطال توضح بخصوص غاز البوتان

سخّرت مؤسسة نفطال كل الإمكانيات البشرية والمادية لتزويد كافة المواطنين بمادة غاز البوتان وتأمين تموين منتظم بهاته المادة الحيوية عبر كامل التراب الوطني.

ويأتي هذا في ظل موجة البرد التي تشهدها مختلف مناطق الوطن.

وأكدت نفطال في بيانها أنه تم تعزيز وحدات التعبئة والتوزيع ورفع وتيرة التموين، مع منح أولوية خاصة للمناطق الجبلية والقرى المعزولة.

كما سيتم تزويد هذه المناطق بمخزونات احتياطية كإجراء إستباقي لضمان استمرارية الخدمة في حالة تعذر فرقنا الوصول إليها بسب الظروف المناخية الصعبة.

وتجدد نفطال التزامها بمرافقة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من غازَيْ البوتان والبروبان طوال هذه الفترة الشتوية وعلى غرار سائر ايام السنة.