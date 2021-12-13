في ظهورها الأول بعد فترة الحداد.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

ظهرت النجمة المصرية إيمي سمير غانم، لأول مرة منذ فترة الحداد التي قضتها حزنا على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت إيمي، صورة لها على صفحتها بانستغرام، وهي في الحرم المكي بالسعودية تؤدي مناسك العمرة. وعلقت إيمي على صورتها وهي بملابس الإحرام قائلة: “الحمد لله”.

كما نشرت إيمي فيديو لها وهي في الحرم المكي وهي تطوف بالبيت الحرام. وبهذا تكون الفنانة، قد حققت أمنية تمنتها منذ فترة بعد رحيل والديها سمير ودلال عبد العزيز.

ويعتبر ظهور إيمي وهي تُؤَدِّي مَنَاسك العمرة الظهور الأول لها منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

واطمأن جمهور إيمي سمير غانم عليها بعد ظهورها الأول، والذي يعتبر دليلاً على تحسن حالتها النفسية، بالإضافة إلى تحقيق رغبتها في أداء العمرة.

وكانت إيمي سمير غانم قد كشفت في رسائلها الأخيرة للجمهور، عن محاولتها العودة لحياتها الطبيعية ومعاناتها في التغلب على حالة حزنها.

ووجهت إيمي، رسالة مبكية لوالديها بسبب عدم قدرتها على نسيان المشاهد الأخيرة في حياتهما. حيث اعتذرت للجمهور بسبب استمرارها في نشر رسائل حزينة على انستغرام ومشاركتها للجمهور لحالة الحزن المستمرة.

وقالت إيمي سمير غانم في رسالتها: “وحشتيني اوي، مش عارفة أستوعب فراقك انتي وبابي، وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا موجودة قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط”.

وأضافت إيمي سمير غانم: “بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي. أنا اسفة اني بشارك معاكوا النكد ده. بس أنا في عالم تاني وإن شاء الله ربنا يكتب لي اروح أعمل عمرة عشان أكيد هكون أحسن بإذن الله”.

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