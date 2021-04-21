في عدد قياسي جديد.. وفاة أكثر من ألفي شخص بكورونا خلال 24 ساعة في الهند

خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في الهند أكثر من ألفي وفاة بسبب كوفيد-19 وحوالى 300 ألف إصابة جديدة

وهذا في واحدة من أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بداية الوباء، حسب بيانات رسمية.

وتشير أرقام وزارة الصحة إلى أن عدد اصابات الجديدة التي سجلت بلغ 295 ألفا في الساعات الـ24 الأخيرة.

ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15.6 مليونا بالهند.

أما عدد الوفيات فبلغ 2023 ليصل إجمالي عدد الذين أودى الوباء بحياتهم إلى 182 ألفا و553 شخصا.

وفي خطاب بثه التلفزيون مساء الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من مواطنيه بذل مزيد من الجهود في مواجهة كورونا .

وأكد مودي في خطابه الأول منذ الارتفاع الكبير في الإصابات أن الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، تخوض “معركة كبيرة مرة أخرى”.

وقال إن “الوضع كان تحت السيطرة قبل بضعة أسابيع وجاءت الموجة الثانية مثل إعصار”.

وذكرت الصحف أن إنتاج الأدوية الأساسية المضادة لفيروس كورونا تباطؤ إن لم يكن علق في بعض المصانع والمناقصات الخاصة بمصانع إنتاج الأكسجين تأخرت.

وكتب رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال الذي عزل نفسه الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابة زوجته بكورونا، في تغريدة ليل الثلاثاء الأربعاء أن بعض المستشفيات في المدينة الكبيرة “لم تعد تملك من الأوكسجين سوى كميات تكفي لبضع ساعات”.