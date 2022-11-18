قناة النهار في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2022 - 16:56 مجتمع شارك غرِّد أرسل 54 0 في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/f6F4g اقرأ أيضا بيونة: أمنيتي نتلقى كامل الفانين تاعنا وأكثر شخص توحشتو حميد عاشوري فريد الروكور ربي يرحمو وصويلح قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: شاهد غياب المسؤولية وكيف يتم هدر أموال الشعب في حاسي مسعود قناة النهار 30 أكتوبر "وزير الصناعة :" إنشاء "دار الجودة" بعد أشهر قليلة قناة النهار 09 نوفمبر إقتصاد: نواب البرلمان يقترحون إستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات عوض 3 سنوات قناة النهار 29 أكتوبر أمام ركود المشهد السياسي.. الأحزاب تشرع في التحضير لمؤتمراتها العادية قناة النهار 09 نوفمبر النهار ترندينغ: والي تيارت يعود لصناعة الحدث و يقوم بتوصيل التلاميذ بسيارته لمنازلهم بسبب غياب النقل قناة النهار 12 نوفمبر ولي العهد الكويتي مشعل أحمد جابر الصباح يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر تساؤلات: النظام التعاقدي في قطاع الصحة .. ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية قناة النهار 09 نوفمبر قتـ ـيل و26 جريـ.ـحا إثر إصطدام بين حافلة و4 سيارات بالطريق السيار الرابط بين المدية والبليدة قناة النهار 30 أكتوبر المالكي: خروقات الكيان الصهيوني تستدعي وقوف المجتمع الدولي وأخد خطوات حقيقية لمحاسبتهم قناة النهار 30 أكتوبر