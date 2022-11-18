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قناة النهار

في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع

بقلم قناة النهار
في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع
مجتمع
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في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع

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