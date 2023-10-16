في عزّ الخريف.. موجة حر على هذه الولايات غدا

ستشهد المناطق الساحلية للوطن غدا الثلاثاء، موجة حر وإرتفاع محسوس في درجات الحرارة التي ستصل إلى 37 درجة مئوية. في عز فصل الخريف.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مشمسة وصافية غدا الثلاثاء على كافة الولايات الشمالية والجنوبية للوطن. مع درجات حرارة مرتفعة وحارة. أين تتراوح بين 34 و 37 درجة بالمناطق الساحلية. كما ستتراوح مابين 26 و 36 درجة بالمناطق الداخلية. في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و 39 درجة بالمناطق الجنوبية.

كما ستشهد الولايات الجنوبية للوطن رياح من متوسطة إلى قوية نسبيا على المناطق الجنوبية حيث ستصل إلى 40 كلم/سا. بيما لن تتعدى 30 كلم/سا على الولايات الشمالية.