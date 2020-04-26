في عز أزمة كورونا.. السياسي يقترب من ضم لاعب جديد !!

اقترب فريق شباب قسنطينة من عقد صفقته الأولى تحسبا للموسم المقبل رغم توقف النشاط الرياضي وأزمة كورونا التي تضرب العالم عموما والجزائر خصوصا.

موقع كووورة العربي كشف اليوم الأحد أن إدارة السياسي اقتربت من ضم المهاجم فايق عمران هداف فريق شباب باتنة الناشط في القسم الثاني هواة.

ذات الموقع وحسب مصادره الخاصة فإن المفاوضات بين رئيس مجلس إدارة السياسي رشيد رجراج واللاعب لم تدم طويلا.

وبعد الاتفاق على كل التفاصيل سيمضي اللاعب فايق عمران على عقده بصفة رسمية مع الفريق الأخضر والأسود بعد استئناف النشاط الكروي في الجزائر.