في عز الخريف.. موجة حر تتعدى 40 درجة في هذه الولايات!

ستعرف الولايات الشمالية للوطن إرتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من يوم غد الإثنين. أين ستتعدى 40 درجة على الولايات الشمالية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين اندفاع وتمركز كتلة هوائية حارة على الولايات الشمالية للوطن. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة التي تصل إلى 40 درجة بالمناطق الشمالية و45 درجة بالجنوب.

وتتوقع ذات المصالح، ان تكون الأجواء إلى غاية يوم الأربعاء من مغشاة بسحب سفلى إلى صافية غدا الإثنين. لتتحول إلى غائمة تدريجيا بسبب قدوم إضطراب جوي ضعيف النشاط يكون محمل ببعض الأمطار المتفرقة على المناطق الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة من يوم الإثنين إلى الاربعاء ستكون قياسية وأعلى من معدلها الفصلي. لتتراوح مابين 35 إلى 40 درجة على الولايات الشمالية للوطن. ومن 35 إلى 45 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر سيكون هادئ غدا ليتحول إلى مضطرب يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على السواحل الغربية والوسطى.