في عز الربيع.. الثلوج تغلق هذه الطرقات

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة جراء تساقط الثلوج والأمطار في غلق عدة طرقات ومحاور رئيسية.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الثلوج تسببت بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن. وكذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 100 الرابط بين بلديتي واضية و بني دوالة. على مستوى قرية تاقمونت مغلق بسبب إنجراف و إنهيار الطريق.

أما بولاية البويرة، فالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف “تيزي وزو”. بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و إيكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بعين الزبدة بلدية أغبالو مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأضافت ذات المصالح، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.