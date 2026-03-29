في عز الربيع.. ثلوج جد كثيفة على هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن بداية من اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذّرت من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر وهي تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، المدية ، بومرداس، بجاية، البويرة وتيزي وزو، حيث يتراوح سمك للثلوج مابين 15 و25 سم بداية من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى غاية الواحدة من صبيحة الاثنين.

كما حذّرت من تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، الاغواط، وشمال البيض، حيث يتراوح سمك للثلوج مابين 10 و25 سم بداية من منتصف نهار اليوم الاحد إلى غاية التاسعة من صبيحة الاثنين.

وفي نشرية أخرى نبهت من استمرار تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، إم البواقي وتبسة، بداية من منتصف نهار اليوم الأحد إلى غاية غد الاثنين.