في عز الشتاء.. حرارة قياسية يومي الأربعاء والخميس بهذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة يومي الأربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب تيارات هوائية من الجنوب.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء المرتقبة يومي الأربعاء والخميس ستكون من صافية إلى مغشاة بسحب كثيفة تعطي بعض القطرات من الأمطار المتفرقة على المناطق الداخلية للوطن. لتتحول إلى غائمة تدريجيا ليلة الخميس إلى الجمعة.

بينما يوم الجمعة، الأجواء ستكون غائمة وممطرة على الولايات الساحلية والوشرقية، أين ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 30 ملم محليا.

درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس ستكون غير فصلية، خلال الظهيرة. بسبب هبوب تيارات جنوبية الى جنوبية شرقية.أين ستتراوح مابين 25 إلى 30 درجة على المناطق الشمالية. و من 25 إلى 41 درجة في الجنوب.