في عز الشتاء.. درجات حرارة تتعدى 30 درجة على هذه الولايات

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواء مشمسة مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن أن الأجواء ستكون غدا الجمعة مشمسة وحارة على كافة الولايات الشمالية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى. مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون صيفية على بعض الولايات. و رياح تتراوح سرعتها مابين 30 و40 كلم/سا.

وتبين التوقعات طويلة المدى للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستبقى مستقرة ومشمسة على أغلب الولايات الشمالية والجنوبية للوطن إلى غاية بداية شهر فيفري. بسبب وجود حاجز مانع لتسرب الكتل الباردة ومنخفض للضغط الجوي. الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى. غير أن الأجواء خلال الليل والصبيحة ستبقى باردة جدا بدرجات حرارة تتراوح من 0 إلى 7 درجات على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

درجات الحرارة تتراوح مابين 20 إلى 30 درجة على المناطق الشمالية خاصة الغربية وقرب ساحلية. ومابين 25 إلى 32 درجة بالجنوب. مع رياح من متوسطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كلم يؤدي إلى تطاير للرمال.