في عز الصيف.. أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والداخلية للوطن اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من أمطار رعدية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف. برج بوعريريج، البويرة، المدية، تبسة، خنشلة أم البواقي، باتنة.

كما حذرت من رياح قوية وزوابع رملية على ولايات أدرار، عين صالح، برج باجي مختار، جانت، تمنراست.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن تساقط الأمطار والرياح سيكون بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.

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