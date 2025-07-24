في عز الصيف.. أمطار غزيرة ورعود بهذه الولايات بداية من اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة اليوم على الولايات الشمالية و الجنوبية الوطن.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات بومرداس، الجزائر، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، معسكر، سعيدة، عين صالح، تمنراست، برج ياجي مختار، عين قزام.

كما حذرت ذات المصالح من رعود قوية على ولايات بومرداس، الجزائر، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت. معسكر، سعيدة، عين صالح، تمنراست، برج ياجي مختار، عين قزام، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، النعامة.

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