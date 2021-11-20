في عمر الـ46.. النجمة الهندية بريتي زينتا تُرزق بتوأم

فاجأت النجمة الهندية بريتي زينتا، جمهوره، بإعلانها عن إستقبالها لطفلين توأم، مع زوجها، من أم بديلة.

ونشرت بريتي، صورة لها برفقة زوجها، وأرفقتها بتعليق، كشفت من خلاله عن استقبالها لتوأمين من أم بديلة.

وجاء في التعليق: “مرحبا جميعاً، أريد أن أشارككم جميعاً أخبارنا الرائعة اليوم. جين وأنا نشعر بسعادة بالغة، وقلبانا مليئان بالامتنان والحب، ونحن نستقبل طفلينا التوأمين جاي زينتا جوداينف وجيا زينتا جوداينف”.

وأضافت بريتي: “نحن متحمسان جداً لهذه المرحلة الجديدة في حياتنا. الشكر من القلب للأطباء والممرضات والأم البديلة لمشاركتهم معنا هذه الرحلة الرائعة”.

وتلقت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً آلاف التعليقات من جمهورها وزملائها الفنانين، والذين هنأوها بقدوم طفليها.

هذا وتزوجت بريتي زينتا من جين جودينو منذ نحو 5 أعوام، وتحديداً في فيفري 2016. وتعيش الفنانة مع زوجها منذ ذلك الحين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

هذا وتعود الفنانة الهندية بريتي زينتا للشاشة مرة أخرى بعد غياب أربع سنوات.

وهذه المرة تعود بفيلم للمخرج دانيش رينزو، وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي على الفيلم حتى الآن، إلا أن العمل عليه قد بدأ بالفعل.

وقال مصدر قريب من الفنانة لصحيفة TIMESOFINDIA إنه سيتم تصوير الفيلم خلال الربع الأول من عام 2022، لكن الاستعدادات جارية من الآن”.

وكانت بريتي زينتا من قبل صورت أجزاء منها بكشمير مثل أفلام “Veer Zaara” و”Mission Kashmir”، وهذه المرة ستقوم بتصوير الفيلم بأكمله هناك.

وكشف المصدر أيضًا، أن “بريتي أصبحت منفتحة علي المشاركة في أكثر من مشروع وبالفعل، لديها بالفعل 4 أفلام في طور الإعداد وتتطلع إلى توقيع المزيد من المشاريع”.

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https://www.instagram.com/p/CWZ93DyrYZU/

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