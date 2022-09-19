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قناة النهار

في عمليات مداهمة مشتركة بمدينة الجديدة بوعينان حجز أسلحة بيضاء وتمشيط شوارع المدينة

بقلم النهار أونلاين
في عمليات مداهمة مشتركة بمدينة الجديدة بوعينان حجز أسلحة بيضاء وتمشيط شوارع المدينة
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