في عمليات مراقبة .. حجز وحدات من الشيشة الإلكترونية بعين الترك في وهران

تمكن اعوان من المفتشية الإقليمية للتجارة بدائرة عين الترك في وهران بالتنسيق مع مصالح الامن من حجز مجموعة معتبرة من وحدات الشيشة الإلكترونية من مختلف الانواع والنكهات في عمليات مراقبة على مستوى أكشاك بيع التبغ استغلالا لمعلومات تفيد بتسويق منتوجات خاصة بمادة الشيشة على شكل أقلام أو مفاتيح USB.

وقد تم استدعاء التجار المخالفين للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

علما ان عمليات مراقبة الاكشاك والمحلات التجارية لاتزال متواصلة من طرف اعوان المفتشيات الاقليمية للتجارة بوهران بعد تحذير جمعية حماية المستهلك وبعض اولياء التلاميذ عبر قناة النهار من تداول شيشة الكترونية على شكل اقلام ومفاتيح USB على نطاق واسع بين تلاميذ المؤسسات التربوية.