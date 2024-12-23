في عملية تفكيك شبكة متاجرة.. حجز 20 ألف قرص “صاروخ” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تم خلالها حجز 20000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها تواجد شخصين بقطاع الإختصاص ينشطون في ترويج السموم. لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية.

بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم، أسفرت العملية عن توقيف شخصين كانا يتخذان من مسكنيهما وكرا للتخزين.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف أسفرت العملية عن حجز كمية المؤثرات العقلية قدرت كميتها بـ 20000 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 112 مليون سنتيم.

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