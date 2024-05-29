في عملية مركبة.. المقاومة تعلن مقتل 4 جنود صهاينة شرق مدينة رفح

أعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وفور وصول قوات النجدة، تمكن عناصر المقاومة من قنص جنديين من أفراد القوة.

واضاف ذات البيان، انه خلال محاولة مقاتلي القسام أسر أحد الجنود، قامت قوات الاحتلال بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة استهداف عدد من الجنود الصهاينة الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد “TBG” في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما تم قنص جندي صهيوني في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، بالإضافة الى استهداف جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح.

وافادت المقاومة، أنها قامت بتفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق رفح.