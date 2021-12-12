في عمليتين متفرقتين.. حجز مسدسين وذخيرة بميناء الجزائر

تمكنت مصالح الجمارك العملياتية بميناء الجزائر لمفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة، من حجز مسدّسين وذخيرة. في عمليتين متفرقتين، الأسبوع النصرم.

حيث حجزت أثناء المعالجة الجمركية للمسافرين في رحلة بحرية قادمة من الخارج، مسدس بذخيرة. كان مخبأ بطريقة تمويهية داخل الصندوق الخلفي لسيارة سياحية.

كما تم حجز مسدس آلي بالتنسيق مع المصالح الأمنية المؤهلة. وتم إحباط محاولة إدخاله بعد اكتشافه من طرف الأعوان أثناء المعالجة الجمركية. حيث كان مفككا وموزعا داخل عدة طرود بريدية.

وسجلت أعوان الجمارك الجزائرية بميناء العاصمة عمليات حجز نوعية مكنت من إحباط محاولات تمرير عتاد حساس بالطرق التمويهية. حيث تكرّس تجنّد صفوفها للمساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة لحماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.

كما تم مباشرة الإجراءات القانونية وإخطار الجهات القضائية المختصة.

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