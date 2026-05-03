في عمليتين متفرقتين.. شل نشاط شبكتين تُتاجران وتُروّجان المؤثرات العقلية بالوادي

تمكنت فرقة البحث والتدخل الـ BRI ومن خلال عمليتين متفرقتين من شلّ نشاط شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال الإتجار والترويج للمؤثرات العقلية.

العملية الأولى، مكنت من توقيف شخصين رجل وإمرأة كانا بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية لولاية شمالية للوطن. ضبط بحوزتهما على 1200 كبسولة. أما العملية الثانية فقد تمكن من خلالها عناصر الفرقة من الإطاحة بمروجيين للمؤثرات العقلية كانا يستغلان مسكنهما لتخزين المهلوسات لغرض الترويج وضبط 2640 كبسولة و107غ من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى دراجتين ناريتين كانا يستغلانهما في نقل وترويج هذه السموم.

العمليتان مكنتا من توقيف 04 أشخاص وضبط 3840 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ وأزيد من 100غ من الكيف المعالـج. فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي.

