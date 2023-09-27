في عمليتين منفصلتين بمستغانم.. حجز أقراص مهلوسة وكيف معالج وكوكايين

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة بوقيرات من وضع حد لنشاط شخصين من معتادي الإجرام، يبلغان من العمر 31 و 44 سنة. والمنحدران من دائرة مستغانم، متورطان في قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة و الترويج مع العود.

كما جاءت العملية، بناءا على معلومات أمنية وردت إلى المصلحة، أفادت حيازة شخصين من معتادي الإجرام على كمية من المؤثرات العقلية يقومان بترويجها على مستوى الحي. الذي يقيمان به بدائرة بوقيرات. عليه وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم لمسكني سالفا الذكر. تم ضبط بمسكن أحدهما على 300 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين تركيز 300 ملغ، قطعة من الكيف المعالج بوزن 40.3 غرام بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 35500 دج يعتبر من عائدات الترويج عن قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة و الترويج مع العود، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم .

وفي قضية أخرى متعلقة بحيازة المخدرات (الكيف المعالج) و المخدرات الصلبة (كوكايين) لغرض الإستهلاك. جاءت على إثر نقطة مراقبة وتفتيش لعناصر الشرطة لذات أمن الدائرة. أين تم توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من ولاية غليزان. والذي بعد إجراء عليه عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على قطعة من الكيف المعالج. ومسحوق أبيض تبين بعد إجراء عليه الخبرة أنه مادة الكوكايين. بالإضافة إلى قطعة من مرآة عاكسة و ورقة نقدية بقيمة 2000 دج ملفوفة كان يستعملها في عملية إستهلاك الكوكايين .