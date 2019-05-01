في عيدهم العالمي عمال “UGTA” يحتجون للمطالبة برحيل سيدي السعيد ورموز النظام

بدأ تجمع النقابيين، اليوم الأربعاء، في ساحة أول ماي أمام المركزية النقابية، للمطالبة برحيل سيدي السعيد وكل رموز النظام .

ورفع العمال تزامنا مع عيدهم العالمي ، لافتات وشعارات “نحن ضحايا سيدي السعيد الاتحاد العام للعمال الجزائرين يرفضك فرحل”.

كما طالب المحتجون برحيل جميع بقايا النظام .

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي دعت اليها الكنفدرالية النقابات الجزائرية، للمطالبة بالتغيير الجذري ورحيل ومحاسبة رموز النظام السابق.

حيث سيكون هذا اليوم مناسبة جديدة لتوصيل صوت العمال الجزائريين، الذين يسعون لإثبات دورهم الرئيسي والفاعل في الحراك الشعبي.