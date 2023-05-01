قناة النهار في عيدهم الوطني.. هذه هي مكتسبات العمال الجزائريين في السنوات الأخيرة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 15:39 شارك غرِّد أرسل 133 0 في عيدهم الوطني.. هذه هي مكتسبات العمال الجزائريين في السنوات الأخيرة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NwOIP اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد كيف علق الشيخ النوي على التصريح الأخير لوزير الصناعة علي عون قناة النهار 30 أفريل "بك نفتخر: تكريم عمي بن يحيى.. الناس كامل تشهدلو بأخلاقو الطيبة "هاذي أرضنا و لازم نتهلاو فيها قناة النهار 17 أفريل بك نفتخر / رغم تكفّله بزوجته المُقعدة والفقر 😢مراد يعمل متطوع في مستشفى بالشلف 🥰 حقّا يستحقّ التكريم قناة النهار 11 أفريل وزير العمل يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 19 لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل قناة النهار 29 أفريل هكذا تقضي عايشة بنت البلاد أيام رمضان وهذه هي البرامج لي عجبتني قناة النهار 18 أفريل سمير ميستر إيكس يتحدث عن كواليس تصوير "zoom 6" .. "عييت بزاف وماشي ساهلة" قناة النهار 18 أفريل الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري قناة النهار 19 أفريل محمد أمين خادري: الممثلة عايدة عبابسة عاونتني بزاف ونطلب منها تبقى في التمثيل قناة النهار 16 أفريل قرار ولائي لمنع سير الدراجات النارية من الحجم الكبير من 22:00 ليلا إلى 6 صباحا قناة النهار 20 أفريل عايدة عبابسة: أنا حساسة جدا وما نحبش الإستفزاز قناة النهار 16 أفريل