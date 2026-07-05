في عيد الاستقلال والشباب.. Ooredoo تجدد وفاءها لقيم الثورة والذاكرة الوطنية

أحيت مؤسسة Ooredoo الجزائر الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال والشباب، من خلال تنظيم مراسم رمزية بمقرها بالجزائر العاصمة، تأكيدا لتمسكها بالقيم الوطنية ووفائها لتضحيات شهداء الثورة التحريرية.

وشهدت الفعالية، التي حضرها المدير العام للمؤسسة روني طعمه، إلى جانب إطارات وعمال Ooredoo. رفع العلم الوطني وأداء النشيد الوطني في أجواء طبعتها مشاعر الاعتزاز بالانتماء والوفاء لتضحيات أبطال ثورة التحرير المجيدة.

وفي إطار إحياء هذه المناسبة الوطنية، نظمت المؤسسة أيضا عرضا خاصا لفائدة عمالها للفيلم التاريخي “أحمد باي”. من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي. بالتاريخ الوطني وترسيخ قيم المواطنة لدى مستخدميها.

وأكد المدير العام لـOoredoo الجزائر، روني طعمه، أن الخامس من جويلية يمثل محطة خالدة في تاريخ الجزائر. تستحضر فيها تضحيات الشهداء الذين صنعوا الاستقلال واستعادوا السيادة الوطنية. مشددا على أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتشجيع طاقات الشباب يشكلان ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل.

وأضاف أن Ooredoo تواصل دعم المبادرات التي تعزز روح المواطنة، وتوطد ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنها وهويتها. انسجاما مع التزام المؤسسة بدورها كمؤسسة مواطنة تساهم في مرافقة مسار التنمية وترسيخ القيم الوطنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور