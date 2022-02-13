في عيد الحب.. مسبوق يسرق 3 علب شوكولاته من كارفور!

بالتزامن مع عيد الحب، وفي قضية طريفة عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، حطم متهم من ذوي السوابق العدلية رقما قياسيا في جرم محاولة السرقة، الذي في كل مرة تتزامن عملية توقيفه متلبسا بالجرم والاعياد والمناسبات.

وفي قضية الحال، تم إحالة المتهم الموقوف المدعو ” ع.يوسف” أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. وفقا لاجراءات المثول الفوري لمواجهة تهمة محاولة السرقة.

كما جاء ذلك، عقب توقيف المتهم، وهو بصدد سرقة ثلاث علب شوكولاته من المركز التجاري ” كارفور” بالعاصمة، بالتزامن مع عيد الحب.

وخلال مواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة اليه، اعترف جزئيا بالجرم الذي اقترفه. أين صرح للقاضي بأنه حقيقة تم ضبطه في محاولة سرقة للشكولاتة.

لكن الأمر يتعلق ب3 قطع فقط بعدما امتدت يداه إلى ثلاث علب مختلفة النوع كانت معروضة للبيع.

كما أبدى مبديا المتهم ندمه خاصة وأنه لم يمض عليه سوى بضعة أشهر من مغادرته سجن الحراش لتورطه في نفس الجرم ارتكبه بمعرض الصنوبر البحري شرق العاصمة.

كما التمس وكيل الجمهورية وهو يعاتب المتهم لتكراره نفس الفعل لأكثر من ثلاث مرات في كل مناسبة تحل على الجزائريين. من دون أن يصحو ضميره او يستفيد من الدرس. توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، ليحيل القاضي القضية للمداولة للنطق بالحكم.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp