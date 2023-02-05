في عيد ميلادها الـ18.. جربت حظها فربحت 48 مليون دولار

قررت فتاة كندية تدعى جولييت لامور، الاستماع لنصيحة جدها وشراء تذكرة يانصيب لأول مرة لتجرب حظها، بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر.

لينتهي بها الأمر بربح الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار. فقد أصبحت أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا.

وحكت جولييت لامور، خلال تسلمها جائزتها، الأسباب التي دفعتها لشراء التذكرة.

وقالت: “جدي قال لي لقد بلغت الثامنة عشرة، اشتري تذكرة وجرّبي حظك”.

ولأنها لم تكن تدري ما هي الإجراءات اللازمة للمشاركة في اليانصيب، فقد كان أول ما فعلته لامور عند وصولها للمتجر، هو الاتصال بوالدها.

وكانت شركة يانصيب “أو إل جي” الخاصة بأونتاريو، قد أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى.

إلا أن جولييت لم تكن تتابع نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة.

وبعد إعلان النتيجة، قام زملاء لامور بإخبارها أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في سو سان ماري.

وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق “أو إل جي”، لتفاجأ بأنها الفائزة.

وقد تستشير الفتاة والدها الذي يعمل في مجال التخطيط المالي، لمساعدتها على إيجاد طريقة لاستثمار جائزتها.