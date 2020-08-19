في عيد ميلادها.. النجمة الهندية جاكلين فرنانديز تقرر التكفل بـ1500 شخص لـ3 سنوات

قررت النجمة الهندية جاكلين فرنانديز التكفل بـ1500 شخص لمدة 3 سنوات، بمناسبة عيد ميلادها.

وحسب الخبر الوارد بموقع بوليود، فقد قررت النجمة الهندية، ان تكون السنة الجديدة في عمرها مختلفة وترد فيها الجميل لبلدها بطريقة مختلفة.

وقررت جاكلين تبني قريتين في ولاية ماهاراشترا لرعاية أكثر من 1500 شخص لمدة ثلاث سنوات، وهما ولايتي باثردي وساكور.

وقالت إنها سوف تعتني بالمتطلبات الغذائية للقرويين، وتتكفل بالإمدادت الغذائية لهم، فالكثير منهم يعانون من سوء التغذية.

وأضافت النجمة الهندية أنها تفكر في هذا منذ فتره طويلة، خاصة أن العام الحالي كان صعبا على الجميع بسبب وباء كورونا.