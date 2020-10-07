في عيد ميلاد بوتين.. روسيا تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

اختبرت روسيا بنجاح صاروخا أسرع من الصوت، والذي تزامن مع عبيد ميلاد 68 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال قائد عسكري روسي كبير للرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن البلاد اختبرت صاروخها تسيركون، وهو صاروخ أسرع من الصوت.

وأضاف رئيس الأركان العامة بالجيش فاليري جاراسيموف خلال اتصال مرئي ببوتين أن الضربة التجريبية نُفذت أمس الثلاثاء.

وتم تنفيذ الضربة انطلاقا من سفينة الأدميرال جورشكوف التي كانت في البحر الأبيض بشمال روسيا.

وأوضح أن الصاروخ أصاب هدفا يبعد 450 كيلومترا خلال أربع دقائق ونصف من وصوله إلى سرعات تفوق سرعة الصوت.

وتعهد بوتين بتعزيز الوجود العسكري بالقطب الشمالي، وكذا الصواريخ التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت، وعن جيل جديد من الأسلحة.