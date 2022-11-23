إعــــلانات
فن وثقافة

في غمرة المونديال.. يارا تتحسر لغياب المنتخب الجزائري

بقلم نادية بن طاهر
في غمرة المونديال.. يارا تتحسر لغياب المنتخب الجزائري
  • 227
  • 0

عبرت الفنانة اللبنانية يارا عن أسفها لعدم مشاركة المنتخب الجزائري في مونديال قطر 2022 والذي إنطلق منذ أيام.

وغردت الفنانة على صفحتها بتويتر قائلة: “متوحشين في هالأجواء الرائعة مشاركة المنتخب الجزائري.. الجزائر ومصر ويا ريت بلدي لبنان إن شاء الله المرة الجايه يا رب”.

هذا وشرف المنتخب السعودي في مباراته الإفتتاحية أمس الثلاثاء، العرب بأداء مبهر وفوز تاريخي على المرشح الأول لكأس العالم، المنتخب الأرجنتيني.

وبمجرد إنتهاء اللقاء والذي حسمه الأخضر السعودي لصالحه بهدفين لهدف، عمت أجواء الفرحة والإحتفالات عبر الدول العربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hENHA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر