في غيابك يا قرة العين حياتي لا معنى لها

من بين العروض المتميزة، طلب مستعجل لصاحبه وهو رجل من إحدى مدن الصحراء الجزائرية، المعروف على أهلها الشهامة والمروءة.

إنه وليد من ولاية ورڤلة، رجل أرمل من دون أولاد يبلغ من العمر 43 سنة، يمتلك مسكنا خاصا ويشتغل في مجال التجارة.

يسعى من أجل الاقتران على سنة الله والرسول المختار مع شابة واعية وأمينة من إحدى مدن الجنوب الجزائري.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بطفلين على الأكثر، يتراوح عمرها ما بين 30 و40 سنة.

يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالسكينة وراحة البال.

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الرقم السري : 100

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