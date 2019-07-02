في غياب المُتألقين أمام “تنزانيا”..”الخضر” يُجرون حصة إسترجاعية

أجرت عناصر المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الثلاثاء حصة تدريبية إسترجاعية شارك فيها اللاعبون الذين كانوا بدلاء أمام تنزانيا دون غيرهم.

وظهر رياض محرز وبقية الركائز وهم يتمرون بشكل خفيف وسط أجواء معنوية رائعة، بعد تأهل الخضر للدور القادم من الكان.

وإكتفى إسلام سليماني وبقية العناصر التي تألقت سهرة الأحد أمام “التايفا ستارز”، بحصة في قاعة تقوية العضلات للتخلص من الإرهاق.

وسيدخل مُحاربو الصحراء في الساعات القادمة الامور الجدية، من خلال دارسة مُنافسهم القادم في ثمن النهائي، والذي سيتعرفون عليه قريبا.