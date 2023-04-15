في غياب بن ناصر.. الميلان يتعادل ضد بولونيا ويعقد مأموريته في ترتيب الكالتشيو

عاد ميلان الإيطالي، بنقطة من ميدان بولونيا في المواجهة التي تدخل ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي، والتي غاب عنها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وفضل المدرب بيولي إراحة اللاعبين الأساسين كبن ناصر، تونالي وجيرو وهيرنانديز، وأشرك لياو ودياز كإحتياطيين في المواجهة، التي إنتهت بهدف في كل شبكة.

بادر فيها المستضيف بولونيا بهدف مباغث في شباك مينيان بعد 32 ثانية، عن طريق مهاجمه سانسوني، وليعدل بعدها متوسط الروسونيري بوبيغا من التعديل في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وبهذا التعادل أصبح الميلان مهدد بفقدان أحد المراكز المؤهلة لرابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ تجمد رصيده، في النقطة 53 بالمركز الرابع، في إنتظار مواجهة الإنتر صاحب 51 نقطة ضد مونزا.