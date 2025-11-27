في غياب بن ناصر.. بن طالب وماندي يفوزان على بقرار برباعية في الدوري الأوروبي

فاز نادي ليل الفرنسي، بقيادة الثنائي الجزائري نبيل بن طالب وعيسى ماندي، على دينامو زغرب الذي ينشط له الدوليان الجزائريان منصف بقرار وإسماعيل بن ناصر بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وسيطر نادي ليل على مجريات اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، بملعب بيير موروي، وقدم أداء هجوميا فعالا وحاسما.

سجل فيليكس كوريا، الهدف الأول في الدقيقة الحادية والعشرين، قبل أن يضيف موكاو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين. وفي الشوط الثاني عزز حمزة إغمان، النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة التاسعة والستين، ليختتم بينجامين أندري، رباعية ليل في الدقيقة السادسة والثمانين.

وقدم اللاعبان الجزائريان بن طالب وماندي، أداء مميزا ساهم في تحقيق هذا الفوز العريض الذي يضع ليل في موقع جيد خلال مشواره الأوروبي هذا الموسم.

وعرفت المباراة مشاركة بن طالب وماندي بشكل أساسي، وقدما مباراة في القمة، في حين شارك بقرار أساسيا من جانب دينامو زغرب وغاب بن ناصر عن المباراة.